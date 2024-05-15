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14:33, 15 мая 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о ранении почти 40 бойцов ВСУ в Николаеве

Подпольщик Лебедев: 37 бойцов ВСУ ранены в результате ударов ВС РФ в Николаеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате российских ударов по военных объектам в Николаеве 37 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, раненых увезли в бывший санаторий в Дубках. В настоящее время там находится военный городок.

Ранее глава Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе. Подробностей произошедшего он не привел. До этого в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

Кроме того, стало известно, что российские войска нанесли удар по цеху в Николаеве, где производятся детали для ракет.

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      Алевтина Запольская
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