Подполье сообщило о ранении почти 40 бойцов ВСУ в Николаеве

Подпольщик Лебедев: 37 бойцов ВСУ ранены в результате ударов ВС РФ в Николаеве

В результате российских ударов по военных объектам в Николаеве 37 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По словам Лебедева, раненых увезли в бывший санаторий в Дубках. В настоящее время там находится военный городок.

Ранее глава Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе. Подробностей произошедшего он не привел. До этого в регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

Кроме того, стало известно, что российские войска нанесли удар по цеху в Николаеве, где производятся детали для ракет.