Глава города Сенкевич: в Николаеве произошел взрыв

В городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщил глава города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

«В городе прогремел взрыв. Выясняем. Будьте в безопасных местах!» — написал он 15 мая в 11:36.

Подробности произошедшего Сенкевич не рассказал. За несколько минут до этого он также сообщил, что в городе была объявлена воздушная тревога. Информация об отмене тревоги была опубликована в 12:36.

Днем ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала в Харькове. Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.