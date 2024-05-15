В Николаеве произошел взрыв
Глава города Сенкевич: в Николаеве произошел взрывСюжетВзрывы в Харькове:
В городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщил глава города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
«В городе прогремел взрыв. Выясняем. Будьте в безопасных местах!» — написал он 15 мая в 11:36.
Подробности произошедшего Сенкевич не рассказал. За несколько минут до этого он также сообщил, что в городе была объявлена воздушная тревога. Информация об отмене тревоги была опубликована в 12:36.
Днем ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала в Харькове. Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.