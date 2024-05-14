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18:01, 14 мая 2024Бывший СССР

Серия взрывов прогремела в Харькове

«Общественное»: в Харькове прогремела серия взрывов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Информацию также подтвердил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram-канале. «Сохраняется угроза повторных пусков! Будьте в безопасных местах», — написал чиновник.

Ранее 14 мая в Харькове также произошел взрыв. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

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      Юрий Леонов
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