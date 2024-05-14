В Харькове прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове слышен взрыв, сообщили корреспонденты», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры. В результате ударов по городу также пострадала припортовая инфраструктура. Кроме того, повреждения получили админздание и хозяйственные постройки.