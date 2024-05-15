Женщина потратила на похудение миллион рублей из-за страха детей за ее жизнь

Женщина из Бедфорда потратила на похудение миллион рублей из-за страхов детей

Женщина из Бедфорда, Великобритания потратила на похудение десять тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей) из-за страха детей за ее жизнь. Об этом пишет The Sun.

37-летняя Шарлин Уоррен весила 167 килограммов, когда поняла, что ей пора худеть. Проблемы с весом начались у нее еще в детстве: с семи лет она ела только большие порции блюд. Уоррен часто сталкивалась с нежелательным вниманием. По ее словам, во время походов по магазинам на нее «пялились» из-за ее фигуры, а в отпуске фотографировали у бассейна.

По-настоящему Уоррен начала беспокоиться о своем внешнем виде, когда родила троих детей. Она поняла, что одноклассники и друзья ее сыновей могут издеваться над ними из-за ее веса. Когда ее дочери Индии было восемь лет, одноклассник передал ей записку, в которой говорилось: «Твоя мама такая толстая, что умрет от сердечного приступа». С тех пор Индия каждую ночь вставала, чтобы проверить, дышит ли ее мать. «Это заставило меня чувствовать себя абсолютно ужасно», — рассказала Уоррен.

Она испугалась за своих детей, которые действительно могли ее потерять, и решилась на желудочное шунтирование. В Национальной службе здравоохранения Великобритании Уоррен сказали, что смогут помочь ей минимум через три года из-за большого списка ожидания. В итоге Уоррен уменьшила желудок в латвийской клинике в сентябре 2021 года. Операция, перелет и проживание стоили 5537 фунтов стерлингов (634,6 тысячи рублей).

В течение месяца после шунтирования Уоррен придерживалась строгой диеты: пила воду, протеиновые коктейли и йогурты с пробиотиками. Спустя год она потеряла 70 процентов своего веса, но не справилась с тягой к еде. «Они забирают ваш желудок, а не мозг», — объяснила она. Уоррен физически не может есть много, но иногда замечает, что бессознательно накладывает себе полную тарелку еды.

В марте 2024 года она потратила 4600 фунтов стерлингов (527,2 тысячи рублей) на подтяжку живота в Турции, ей удалили почти три метра кожи.

Сейчас Уоррен весит 91 килограмм. Благодаря тренировкам в спортзале она нарастила мышечную массу и ей нравится, как она выглядит: она стала чаще носить платья. «Мои дети больше не беспокоятся — они просто гордятся мной», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что 47-летняя женщина в Великобритании похудела на 39 килограммов после обидного замечания в самолете. Главным способом похудения для нее стала ходьба.