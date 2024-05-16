Администрация Байдена отреагировала на переговоры России и Китая

Жан-Пьер: в заявлении лидеров России и Китая «нет ничего нового»

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на переговоры российского лидера Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином. Ее слова передает ТАСС.

«Мы не видим здесь ничего нового», — высказалась о совместном заявлении глав РФ и КНР пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена. Она напомнила о занимаемой Вашингтоном позиции и раскритиковала Пекин за якобы оказание поддержки оборонно-промышленному комплексу России.

Ранее Путин и Си Цзиньпин провели переговоры и приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия после переговоров, прошедших в Пекине. Как указал помощник президента России Юрий Ушаков, документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.