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21:53, 16 мая 2024Мир

Администрация Байдена отреагировала на переговоры России и Китая

Жан-Пьер: в заявлении лидеров России и Китая «нет ничего нового»

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на переговоры российского лидера Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином. Ее слова передает ТАСС.

«Мы не видим здесь ничего нового», — высказалась о совместном заявлении глав РФ и КНР пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена. Она напомнила о занимаемой Вашингтоном позиции и раскритиковала Пекин за якобы оказание поддержки оборонно-промышленному комплексу России.

Ранее Путин и Си Цзиньпин провели переговоры и приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия после переговоров, прошедших в Пекине. Как указал помощник президента России Юрий Ушаков, документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

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      Маргарита Пименова
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