Арестованный в Приморье американец признал вину и помогает следствию

Арестованный во Владивостоке американец Блэк признал вину и помогает следствию

Американский военный Гордон Блэк, арестованный во Владивостоке по обвинению в краже, признал вину и сотрудничает со следствием, рассказали в правоохранительных структурах региона. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили силовики, американец общаетс ячерез переводчика. «Обвиняемый вину признал и сотрудничает со следствием», — подчеркнули они.

Американцу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей 158 часть 2, по которой ущерб от кражи составляет от 5000 до 250 тысяч рублей. В настоящее время 34-летний Блэк помещен в СИЗО Владивостока.