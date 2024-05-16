Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 16 мая 2024Россия

Армия России поразила склад с безэкипажными катерами ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении склада с безэкипажными катерами ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Армия России поразила склад с безэкипажными катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Удар был нанесен дальнобойным оружием, отметили в военном ведомстве. В каком регионе располагался склад, не уточняется.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска сбили три украинских истребителя МиГ-29. Также средствами противовоздушной обороны были перехвачены ракеты ATACMS и «Точка-У» и пять управляемых авиабомб Hammer.

16 мая Минобороны также сообщило о продолжении продвижения группировки войск «Север» на недавно открытом направлении в Харьковской области. В ходе боевых действий на указанном участке линии боевого соприкосновения бойцам удалось отбить две контратаки противника. Потери ВСУ при этом составили до 205 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму хотели устроить взрыв на железной дороге. Исполнителей теракта завербовала военная разведка Украины

      Маск отреагировал на визит Путина в Китай

      В Европе захотели добиться от «Газпрома» многомиллионной компенсации

      Путин назвал Китай своим домом

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на ремонте квартиры

      В Минобороны раскрыли детали продвижения российских войск под Харьковом

      В ВСУ назвали причину массового уклонения от мобилизации

      Причину низкой продолжительности жизни у некоторых людей объяснили

      Армия России поразила склад с безэкипажными катерами ВСУ

      Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации формирования ГУР Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше