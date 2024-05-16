Российские войска за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29

Минобороны РФ отчиталось о трех сбитых за сутки украинских истребителях МиГ-29

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три истребителя МиГ-29, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, российские военнослужащие уничтожили 25 беспилотников, семь оперативно-тактических американских ракет ATACMS и «Точка-У», а также пять реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки Вооруженным силам (ВС) России также удалось сбить пять французских управляемых авиационных бомб Hammer и четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие сбили всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины, а также уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата и шесть тактических ракет «Точка-У».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.