Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 16 мая 2024Россия

Российские войска за сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29

Минобороны РФ отчиталось о трех сбитых за сутки украинских истребителях МиГ-29

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три истребителя МиГ-29, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, российские военнослужащие уничтожили 25 беспилотников, семь оперативно-тактических американских ракет ATACMS и «Точка-У», а также пять реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки Вооруженным силам (ВС) России также удалось сбить пять французских управляемых авиационных бомб Hammer и четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее стало известно, что российские военнослужащие сбили всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины, а также уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата и шесть тактических ракет «Точка-У».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму хотели устроить взрыв на железной дороге. Исполнителей теракта завербовала военная разведка Украины

      «Роскосмос» сравнил сотрудничество с Китаем и США

      Стало известно о смерти одного из самых опытных российских пилотов

      Бывшего вице-мэра российского города осудили за взятку от риелтора

      Маск отреагировал на визит Путина в Китай

      В Европе захотели добиться от «Газпрома» многомиллионной компенсации

      Путин назвал Китай своим домом

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на ремонте квартиры

      В Минобороны раскрыли детали продвижения российских войск под Харьковом

      В ВСУ назвали причину массового уклонения от мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше