Минобороны России отчиталось о сбитом самолете Су-27, принадлежавшем ВСУ

Российские войска за сутки сбили всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«За сутки уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, шесть тактических ракет "Точка-У", 39 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire чешского производства и HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Помимо того, военнослужащим России удалось уничтожить пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, пять противорадиолокационных американских ракет HARM и четыре крылатые ракеты Storm Shadow, которые поставили на Украину из Великобритании.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета, принадлежавших ВСУ. По данным российского оборонного ведомства, были сбиты украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.