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13:09, 13 мая 2024Россия

Российские войска сбили украинский самолет Су-27 и 39 снарядов РСЗО

Минобороны России отчиталось о сбитом самолете Су-27, принадлежавшем ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска за сутки сбили всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«За сутки уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, шесть тактических ракет "Точка-У", 39 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire чешского производства и HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Помимо того, военнослужащим России удалось уничтожить пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, пять противорадиолокационных американских ракет HARM и четыре крылатые ракеты Storm Shadow, которые поставили на Украину из Великобритании.

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      Никита Абрамов
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