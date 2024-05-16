Азербайджан опроверг обвинения Франции во вмешательстве в дела Новой Каледонии

МИД Азербайджана раскритиковал слова МВД Франции о сделке с Новой Каледонией

Заявление министра внутренних дел Франции Жерара Дерманена о сделках Азербайджана с лидерами Новой Каледонии не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, передают РИА Новости.

«Прежде всего мы еще раз решительно осуждаем оскорбительные заявления французской стороны в адрес Азербайджана и требуем прекратить клеветническую кампанию с такими неприемлемыми обвинениями, как совершение массовых убийств армян, которую проводит Франция против Азербайджана», — заявил Гаджизаде.

Он добавил, что Франции было бы уместнее вспомнить о своей многолетней политике колониализма и совершенных преступлениях в отношении коренных народов, а также жестокие убийства миллионов людей в рамках колониальной политики.

Ранее Франция обвинила Азербайджан и Россию в беспорядках в Тихом океане.