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15:47, 16 мая 2024Бывший СССР

Азербайджан опроверг обвинения Франции во вмешательстве в дела Новой Каледонии

МИД Азербайджана раскритиковал слова МВД Франции о сделке с Новой Каледонией

Фото: Nicolas Job / AP

Заявление министра внутренних дел Франции Жерара Дерманена о сделках Азербайджана с лидерами Новой Каледонии не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, передают РИА Новости.

«Прежде всего мы еще раз решительно осуждаем оскорбительные заявления французской стороны в адрес Азербайджана и требуем прекратить клеветническую кампанию с такими неприемлемыми обвинениями, как совершение массовых убийств армян, которую проводит Франция против Азербайджана», — заявил Гаджизаде.

Он добавил, что Франции было бы уместнее вспомнить о своей многолетней политике колониализма и совершенных преступлениях в отношении коренных народов, а также жестокие убийства миллионов людей в рамках колониальной политики.

Ранее Франция обвинила Азербайджан и Россию в беспорядках в Тихом океане.

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      Илья Таксюр
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