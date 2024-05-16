Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 16 мая 2024Мир

Байден обеспокоился возможным тюремным сроком сына

Politico: Байден беспокоится, что его сын Хантер может попасть в тюрьму
Джо и Хантер Байден

Джо и Хантер Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден беспокоится, что его сын Хантер может попасть в тюрьму. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Вероятно, что 3 июня Хантер Байден предстанет перед судом по обвинению в хранении огнестрельного оружия. В связи с этим в Белом доме обеспокоены психологическим состоянием американского лидера.

«Он беспокоится о Хантере каждый божий день, с того момента, как он просыпается, до момента, когда он засыпает», — заявил один из советников Байдена на условиях анонимности.

Ранее бизнесмен Хантер Байден отказался присутствовать на слушаниях об импичменте его отца в Сенате США. Процесс инициировали и поддержали республиканцы.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили 12 морских дронов ВСУ за один день. Все беспилотники направлялись в сторону Крыма

      Путин и Си Цзиньпин на закрытой встрече обсудили конфликт на Украине

      Блогерша увеличила губы и осталась с гниющей кожей

      Названа лучшая тренировка для возвращения молодости

      Турист упал с популярной достопримечательности в Гонконге и не выжил

      Врачи назвали полезный способ похудеть после праздников

      Шольц оценил вероятность переговоров с Путиным

      Женщин предупредили о последствиях уборки без перчаток

      На Украине заявили о разрушении оборудования в Трипольской и Змиевской ТЭС

      Россиянка сообщила полицейским о схроне с патронами и взрывчаткой в опоре дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше