Боевой беспилотник ВСУ упал на проезжую часть в российском городе

Гладков сообщил об упавшем на проезжую часть в Белгороде беспилотнике ВСУ

Боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на проезжую часть в Белгороде. Об этом сообщает губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде один беспилотник упал на проезжую часть без последующей детонации. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — пояснил он.

Второй беспилотник, по его словам, сбила система противовоздушной обороны (ПВО) около села Пушкарное под Белгородом. В результате атаки оказались выбиты окна в одном многоквартирном доме в Белгороде, еще один автомобиль получил повреждения.

Ранее стало известно, что в областной столице седьмой раз за сутки запустили сигнал ракетной опасности. Помимо Белгорода тревогу запустили на остальной части российского региона. Глава области призвал находящихся дома не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой.