Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 16 мая 2024Россия

В Белгороде объявили седьмую за сутки ракетную тревогу

Гладков сообщил о седьмом за сутки сигнале ракетной опасности в Белгороде

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

В Белгороде седьмой раз за сутки запустили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Помимо Белгорода тревогу запустили на остальной части российского региона. Глава области призвал находящихся дома не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее Вооруженные силы Украины попытались обстрелять Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Тогда в Минобороны России отметили, что средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией российского региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили 12 морских дронов ВСУ за один день. Все беспилотники направлялись в сторону Крыма

      В Молдавии назвали дату проведения референдума о евроинтеграции

      Байден обеспокоился возможным тюремным сроком сына

      Боевой беспилотник ВСУ упал на проезжую часть в российском городе

      Самбурская опубликовала фото в полупрозрачном платье

      Уставшая молодежь нашла утешение в камнях

      Google выпустила бета-версию Android 15

      В ГД призвали отклонить проект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

      Жители мусульманских стран массово устремились в Россию

      В США назвали сроки падения Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше