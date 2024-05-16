В Белгороде объявили седьмую за сутки ракетную тревогу

Гладков сообщил о седьмом за сутки сигнале ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде седьмой раз за сутки запустили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Помимо Белгорода тревогу запустили на остальной части российского региона. Глава области призвал находящихся дома не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались обстрелять Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Тогда в Минобороны России отметили, что средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией российского региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.