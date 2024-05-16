ВСУ попытались обстрелять Белгородскую область из РСЗО «Ольха»

Минобороны заявило о двух сбитых снарядах РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытку противника атаковать объекты на территории России пресекли 16 мая около 14:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 16 мая средства ПВО уничтожили или перехватили над Белгородской областью два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», ракету «Точка-У» и один дрон. Кроме того, шесть беспилотников нейтрализовали над Крымом, два дрона — над Тульской областью, по одному летательному аппарату — над Калужской и Брянской областями.