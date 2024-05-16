Борисов обозначил основной приоритет «Роскосмоса»

Борисов: основной приоритет «Роскосмоса» — развитие рынка космических услуг

В настоящее время основным приоритетом госкорпорации «Роскосмос» является развитие рынка космических услуг. Об этом со ссылкой на ее гендиректора Юрия Борисова сообщает ТАСС.

Среди коммерческих приложений руководитель обозначил не только создание низкоорбитальной спутниковой группировки. «Оказание космических услуг — это очень широкая номенклатура. Это не только связь. Это и навигация, это и прогнозы погоды, это дистанционное зондирование Земли и обзорные высокоорбитальные снимки в различных диапазонах», — добавил гендиректор.

В 2022 году Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, заявил, что «Роскосмос» отказался участвовать в космической гонке за «бабочками и сачками», поскольку в настоящее время основным приоритетом является безопасность России.