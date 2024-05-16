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16:46, 16 мая 2024Ценности

Бренд Diesel выпустил полностью дырявое платье за 150 тысяч рублей

Бренд Diesel выпустил дырявое платье из тюля и джерси за 150 тысяч рублей

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Итальянский бренд одежды Diesel выпустил полностью дырявый наряд за десятки тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте марки.

Речь идет о красном макси-платье с длинными рукавами и овальным вырезом, представленном в весенне-летней коллекции 2024 года. Основу предмета гардероба составляет тюль нюдового оттенка, который покрыт тканью джерси с асимметричными дырами по всей площади изделия.

Согласно официальной информации, цена указанной вещи составляет 1650 долларов (примерно 150 тысяч рублей).

В марте споры в сети вызвала реклама Diesel с иллюзией испражняющейся модели.

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      Алина Гостева
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