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20:33, 29 марта 2024Ценности

Реклама бренда Diesel с иллюзией испражняющейся модели вызвала споры в сети

Кадр: @diesel

Реклама итальянского бренда одежды Diesel с иллюзией испражняющейся модели вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео человек в серых брюках и пиджаке стоит спиной к камере у стены, на которую льет жидкость. Затем в кадре крупным планом показывают мюли на каблуках у него на ногах. Впоследствии демонстрируется вид сбоку, в результате чего становится ясно, что в ролике снялась девушка, поливающая стену из шланга. «Подойди ближе... Какая у тебя точка зрения?» — гласила подпись к посту.

Подписчики оценили рекламу в комментариях, разойдясь во мнениях. «Не смешно», «Ваш отдел маркетинга должен быть уволен», «Так вульгарно», «Отвратительно», «Эта реклама бросает тень на образ бренда», «У этого бренда одни из самых креативных реклам», «Обожаю отдел маркетинга Diesel», «Очень смешно!», «Круто!» — заявили юзеры.

В августе 2023 года магазин обуви Italica из Якутии снял рекламу с «рожающей» сапог женщиной и также вызвал споры в сети.

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      Карина Черных
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