Бригадир шантажировал россиянку тухлыми яйцами

«112»: уволенный ремонтник шантажировал москвичку тухлыми яйцами

Строитель после увольнения начал шантажировать заказчицу тухлыми яйцами, якобы спрятанными при ремонте в стенах квартиры. О ситуации пишет Telegram-канал «112».

Мужчина работал бригадиром в стройкомпании, с которой москвичка расторгла договор, и вызвался сам закончить работы в обход фирмы. Свои услуги он оценил в 120 тысяч рублей. Женщина согласилась, о чем впоследствии сильно пожалела.

Темпы и качество работ вскоре возмутили хозяйку, и она выгнала ремонтника. В следующем месяце ей стали поступать странные сообщения. В них утверждалось, что в стенах квартиры заложены куриные яйца, но где именно, не говорилось. За ценную информацию, которая стоила бы спокойствия проживающим, бригадир запросил 30 тысяч рублей. После нескольких отказов мужчина снизил сумму до пяти тысяч рублей.

Владелица жилплощади согласилась и перевела деньги, но яиц в указанных местах так и не нашла. Женщина обратилась в полицию.

Ранее россиянам раскрыли основные схемы обмана при ремонте квартир. Основные приемы мошенников включают в себя завышение стоимости работ, создание фирм-однодневок и преувеличение необходимого количества стройматериалов.