Бывшего сотрудника одного из университетов МВД задержали за взятки

На Ставрополье задержали экс-сотрудника одного из университетов МВД за взятки

В Ставропольском крае возбудили дело против бывшего заместителя начальника отдела тылового обеспечения филиала одного из университетов МВД России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, с 2017 по 2023 год полицейский получил от бизнесмена 231 тысячу рублей. За эти деньги он должен был содействовать заключению государственных контрактов на уборку административных зданий, помещений и территорий и оказывать общее покровительство предпринимателю. Обвиняемого уже задержали, вскоре решится вопрос об его аресте.

Отмечается, что в отношении бизнесмена возбуждено дело по статье 291 («Дача взятки») УК РФ.

Ранее стало известно, что в аэропорту Толмачево Новосибирской области задержали иностранца, пытавшегося дать взятку полицейскому.