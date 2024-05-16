В российском аэропорту поймали пытавшегося дать взятку полицейскому иностранца

В аэропорту Толмачево задержали иностранца, пытавшегося дать взятку полицейскому

В аэропорту Толмачево Новосибирской области задержали 44-летнего иностранца по подозрению во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, сотрудники транспортной полиции выявили факт нарушения миграционных правил гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Он своевременно не уехал из России и жил в стране несколько месяцев без необходимых документов. Иностранец, желая избежать наказание за административное правонарушение, предложил полицейскому взятку.

Теперь мужчина задержал по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») КоАП РФ. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по статье о покушении на дачу взятки.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Колокольцев также потребовал выявить уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования и принимать жесткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами.