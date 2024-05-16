Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:53, 16 мая 2024Силовые структуры

В российском аэропорту поймали пытавшегося дать взятку полицейскому иностранца

В аэропорту Толмачево задержали иностранца, пытавшегося дать взятку полицейскому

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В аэропорту Толмачево Новосибирской области задержали 44-летнего иностранца по подозрению во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, сотрудники транспортной полиции выявили факт нарушения миграционных правил гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Он своевременно не уехал из России и жил в стране несколько месяцев без необходимых документов. Иностранец, желая избежать наказание за административное правонарушение, предложил полицейскому взятку.

Теперь мужчина задержал по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») КоАП РФ. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по статье о покушении на дачу взятки.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Колокольцев также потребовал выявить уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования и принимать жесткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО

      Россиянам рассказали о возможности не платить один вид налогов

      Россиянин описал придорожное кафе в Таджикистане словами «настоящий оазис»

      Полиция заинтересовалась дракой футболистов клуба «Енисей» с отдыхающими

      Путин оценил долю расчетов с Китаем в национальных валютах

      Россиянин расправился с сожительницей на глазах у маленького сына из-за ревности

      Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО

      Володин высказался о новом министре обороны России

      В российском аэропорту поймали пытавшегося дать взятку полицейскому иностранца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше