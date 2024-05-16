Бывшего вице-мэра российского города осудили за взятку от риелтора

В Красноярском крае суд приговорил бывшего вице-мэра Канска Иванца

В Красноярском крае суд приговорил бывшего вице-мэра Канска Петра Иванца к восьми годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статьям 290 («Получение взятки») и 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в период с 2015 по 2017 годы подсудимый получил от риелтора взятку в размере 600 тысяч рублей. Взамен чиновник предоставил ей информацию о гражданах, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Женщина использовала эти данные в своей риелторской деятельности.

В период с 2017 по январь 2018 года Иванец перевел квартиру из специализированного жилищного фонда в фонд жилья социального найма, а потом предоставил ее знакомому, который не нуждался в улучшении жилищных условий и не стоял в очереди на получение жилья. Позднее бывший вице-мэра приватизировал квартиру стоимостью более 1,1 миллиона рублей, поэтому она выбыла из муниципальной собственности.

В апреле 2023 года риелтора приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за мошенничество с жильем на сумму более 13,5 миллиона рублей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников управления Росгвардии по Челябинской области, подозреваемых в превышении должностных полномочий.