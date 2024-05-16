Двух сотрудников Росгвардии из Челябинска задержали за превышение полномочий

Замначальника Росгвардии по Челябинску обвинили во взятках на 600 тысяч рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников управления Росгвардии по Челябинской области, подозреваемых в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Речь идет о заместителе начальника и инспекторе отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Челябинску управления Росгвардии по Челябинской области. По данным следствия, они в период с 23 по 27 ноября 2023 года освободили от административной ответственности директора частного охранного предприятия из личной заинтересованности и привлекли к ответственности фиктивного без проведения какой-либо проверки.

Кроме того, замначальника в период с 2021 по 2024 год получил от директора охранной организации взятки на общую сумму 600 тысяч рублей за непроведение проверок и общее покровительство. Их противоправные действия выявили сотрудники ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

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