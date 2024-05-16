Двух сотрудников Росгвардии из Челябинска задержали за превышение полномочий
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух работников управления Росгвардии по Челябинской области, подозреваемых в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Речь идет о заместителе начальника и инспекторе отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Челябинску управления Росгвардии по Челябинской области. По данным следствия, они в период с 23 по 27 ноября 2023 года освободили от административной ответственности директора частного охранного предприятия из личной заинтересованности и привлекли к ответственности фиктивного без проведения какой-либо проверки.
Кроме того, замначальника в период с 2021 по 2024 год получил от директора охранной организации взятки на общую сумму 600 тысяч рублей за непроведение проверок и общее покровительство. Их противоправные действия выявили сотрудники ФСБ.
Возбуждены уголовные дела по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 290 («Получение взятки») УК РФ.
Ранее в аэропорту Толмачево Новосибирской области задержали 44-летнего иностранца по подозрению во взяточничестве.