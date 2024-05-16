CША поставили Китай перед выбором между Россией и Западом

Newsweek: Китай не может поддерживать Россию, развивая отношения с Западом

Китай не может поддерживать Россию, развивая отношения с Западом. Перед выбором между Москвой и западными странами Пекин поставил представитель Госдепартамента США, сообщает Newsweek.

«Если Китай претендует на хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может продолжать создавать самую большую угрозу европейской безопасности», — заявил изданию неназванный представитель американского ведомства.

Он также подчеркнул, что это позиция не только Вашингтона, но и стран Европейского Союза (ЕС), НАТО и «Большой семерки» (G7).

16 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия после переговоров, прошедших в Пекине