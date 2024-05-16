Дачникам назвали лучшие способы избавиться от муравьев на участке

Избавиться от муравьев на дачном участке помогут дрожжи и борная кислота

Избавиться от муравьев на загородном участке поможет борная кислота. Способы использовать ее для борьбы с вредителями назвала ландшафтный дизайнер и ученый-агроном Анастасия Коврижных, пишет онлайн-издание «БелНовости».

Специалистка отметила, что для дачного участка средство не опасно, а для муравьев оно может стать последней в жизни пищей. «Рекомендуется сварить яйцо, отделить желток и с помощью любого прибора раскрошить его. Далее берем ложечку сахарной пудры и около двадцати граммов борной кислоты. Соединяем все компоненты, формируем приманку и раскладываем ее там, где часто проходят муравьи», — посоветовала Коврижных.

Также вместо яйца можно использовать дрожжи. Один пакетик нужно смешать с ложкой сахара и 20 граммами борной кислоты. Полученной смесью следует посыпать дорожки, муравейник и другие места, где часто бывают насекомые.

Ранее дачникам раскрыли неочевидные способы избавиться от колорадского жука. Один из них — высадить вокруг картофеля белый клевер. Это растение сделает участок средой, непригодной для обитания колорадского жука. Дополнительным эффектом станет повышение плодородности почвы.