Дипмиссия России прокомментировала принятый в Эстонии закон о российских активах

МИД РФ: принятый в Эстонии закон о российских активах противоречит конституции

Принятый в Эстонии закон о российских активах противоречит Конституции страны и усиливает напряжение между Эстонией и Россией. Такое заявление сделали в дипмиссии России, его публикует ТАСС.

«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны, российских физических и юридических лиц расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство», — отметили в заявлении дипмиссии, комментируя принятие закона, который позволяет использовать замороженные российские активы в стране для помощи Украине.

Помимо этого отмечено, что подобный закон нарушает международное право и 53-ю статью Конституции Эстонии, гарантирующую неприкосновенность частной собственности.

Закон, позволяющий направить замороженные средства на «восстановление Украины», поддержали 65 членов парламента, трое проголосовали против.

