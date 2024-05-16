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19:05, 16 мая 2024Бывший СССР

Дипмиссия России прокомментировала принятый в Эстонии закон о российских активах

МИД РФ: принятый в Эстонии закон о российских активах противоречит конституции

Фото: Estonian Parliament / Reuters

Принятый в Эстонии закон о российских активах противоречит Конституции страны и усиливает напряжение между Эстонией и Россией. Такое заявление сделали в дипмиссии России, его публикует ТАСС.

«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны, российских физических и юридических лиц расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство», — отметили в заявлении дипмиссии, комментируя принятие закона, который позволяет использовать замороженные российские активы в стране для помощи Украине.

Помимо этого отмечено, что подобный закон нарушает международное право и 53-ю статью Конституции Эстонии, гарантирующую неприкосновенность частной собственности.

Закон, позволяющий направить замороженные средства на «восстановление Украины», поддержали 65 членов парламента, трое проголосовали против.

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      Валентин Карант
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