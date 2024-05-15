Парламент Эстонии разрешил Киеву использовать замороженные российские активы

Парламент Эстонии принял закон, разрешающий Киеву использовать активы России

Парламент Эстонии принял закон, позволяющий Киеву использовать замороженные российские активы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента Эстонии.

Закон, позволяющий направить замороженные средства на «восстановление Украины», поддержали 65 членов парламента, трое проголосовали против.

По словам председателя конституционной комиссии парламента Хендрика Йоханнеса Терраса, разработка правовых норм по использованию замороженных активов — сложная задача, над ней работают представители нескольких стран и международные организации. Эстония, отметил он, играет в этом роль новатора.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала любое посягательство на российские замороженные активы элементом гибридной войны и эскалации экономической агрессии. Страны Запада, отметила она, своими действиями нарушают свои же законы.