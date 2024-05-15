Захарова назвала посягательство на активы России эскалацией агрессии Запада

Захарова: РФ рассмотрит посягательство на ее активы как элемент гибридной войны

Москва рассмотрит любое посягательство на ее замороженные активы как элемент гибридной войны и эскалации экономической агрессии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как неприкрытое, циничное воровство и желание пополнить собственные карманы», — сказала дипломат.

Захарова указала на дискуссии, ведущиеся на Западе о конфискации замороженных активов России для оплаты поставок военной помощи Украине. Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что западные страны этими действиями нарушают свои же законы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Киеве заявил, что Вашингтон намерен воспользоваться полномочиями, данными Конгрессом, чтобы конфисковать активы России. Он также подчеркнул, что США намерены вместо со странами «Большой семерки» (G7) совместно работать над изъятием активов и их передачей Киеву.