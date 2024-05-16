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14:39, 16 мая 2024Экономика

Домохозяйкам посоветовали положить в доме бабушкин ковер

Дизайнер Тычино: винтажный ковер удачно впишется в современный интерьер

Фото: Good Days Digital / Unsplash

Винтажный ковер удачно впишется в современный интерьер, уверена дизайнер Юлия Тычино. Советами том, как правильно расположить в квартире бабушкин элемент декора, она поделилась с «ТутНовости».

По словам эксперта, при использовании винтажного ковра не обязательно создавать все помещение в этом же стиле. Домохозяйкам следует сочетать с таким ковром современный стол, стулья или кровать — это придаст комнате уникальный вид.

При выборе ковра важно учитывать его цвет. Яркий ковер с узором сможет задать тон всей комнате, став акцентной деталью. В этом случае стены помещения и мебель должны быть нейтральными. Чем более неординарным будет ковер, тем более уникальным окажется помещение.

Ранее домохозяйкам посоветовали избавиться от налета на кранах с помощью томатной пасты. Особенно хорошо она очищает смесители из латуни, уточнили специалисты.

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      Мария Черкасова
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