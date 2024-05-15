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15:25, 15 мая 2024Экономика

Домохозяек призвали намазать краны томатной пастой

«БелНовости»: убрать известковый налет с кранов можно с помощью томатной пасты

Фото: Sean Oulashin / Freepik

Убрать известковый налет с кранов можно с помощью томатной пасты. К использованию этого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, томатная паста особенно хорошо очищает смесители из латуни — в этом случае продукт не только удалит налет, но и отполирует кран до блеска. Чтобы избавиться от загрязнений, они рекомендовали намазать поверхность сантехники томатной пастой, подождать полчаса, после чего смыть ее.

Ранее эксперты «БелНовостей» назвали способы побороть плесень в доме. Эффективными в этом отношении средствами они назвали обычный отбеливатель, перекись водорода, а также нашатырный спирт.

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      Полина Кислицына
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