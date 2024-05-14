Раскрыты лучшие способы избавиться от плесени

Избавиться от плесени в доме помогут отбеливатель, перекись и нашатырный спирт

Избавиться от плесени в доме помогут обычный отбеливатель, перекись водорода и нашатырный спирт. Эти и другие способы спастись от грибка в помещении раскрыли эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что в состав любого отбеливателя входят вещества, которые легко удаляют плесень. «Потребуется на 500 миллилитров воды, взять примерно 100 миллилитров самого отбеливателя, тщательно смешать и нанести на пораженную область. После оставьте на 15-60 минут и начните удалять плесень», — пояснили эксперты.

Еще одно эффективное средство — перекись водорода. Ее нужно в чистом виде нанести на пораженный участок, а затем удалить грибок. С этой же целью можно использовать и нашатырный спирт — его перед нанесением на поверхность нужно смешать с водой в равных пропорциях.

Бороться с плесенью также советуют при помощи эфирных масел. «Особую эффективность показывают чайное дерево, розмарин и лаванда», — отметили специалисты. Если грибок появился относительно недавно, то можно удалить его содой. Порошок нужно немного разбавить водой, нанести на пораженный участок и подождать полчаса.

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