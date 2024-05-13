Домохозяйкам раскрыли недорогой секрет блестящего унитаза

Эксперты «БелНовости» призвали протирать унитаз уксусом

Уксус является одним из доступных и эффективных средств поддержания унитаза в чистоте. Недорогой секрет блестящего унитаза домохозяйкам раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Такой регулярный уход позволит предотвратить появление не только неприятного запаха, но и желтых полос и известкового налета. От широкого ассортимента бытовой химии, призванной бороться с проблемами, уксус отличает невысокая цена.

Для использования уксуса домохозяйке понадобится емкость с распылителем. В нее необходимо влить часть уксуса и три части воды. Затем следует взболтать смесь и обработать ею поверхность сантехники. После нанесения необходимо подождать час и только затем начать уборку. Эксперты отметили, что обработку желательно проводить регулярно — тогда унитаз всегда будет в идеальном состоянии.

Ранее эксперты «МОС СМИ» призвали домохозяек с осторожностью прислушиваться к народным советам по смягчению воды в стиральной машине с помощью лимонной кислоты. Это средство при активном использовании может навредить барабану и привести к поломке техники, предупредили специалисты.