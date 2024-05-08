Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:06, 8 мая 2024Экономика

Домохозяек призвали не наливать в стиральную машину лимонную кислоту

Эксперты призвали не бороться с жесткостью воды с помощью лимонной кислоты

Фото: PlanetCare / Unsplash

Домохозяйкам не следует прислушиваться к народному совету добавлять в барабан стиральной машины лимонную кислоту для того, чтобы бороться с жесткостью воды. Об этом предостерегли эксперты «МОС СМИ».

Для борьбы с жесткостью специалисты посоветовали приобретать специальные умягчители. Если же часто добавлять в стиральную машину лимонную кислоту, в скором времени это может привести к поломке техники.

Сначала из-за кислоты начнет разрушаться поверхность внутренних деталей стиральной машины на глубину примерно до одного миллиметра. Затем начнут растрескиваться перегруженные части машины, при этом работать она все еще будет.

На следующем на поверхности барабана появятся трещины. Обычно на этом этапе уже требуется ремонт, однако специалисты выделяют и еще один этап, когда металл разрушается от одного прикосновения.

Ранее эксперты «БелНовостей» посоветовали класть зубную пасту в бачок для унитаза для приятного запаха.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Армения отказалась платить взнос в ОДКБ. Пашинян заявлял, что участие Еревана в организации заморожено

      Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику

      Жители Орска обратились к Путину из-за выплат после наводнения

      Google представила смартфон со встроенной нейросетью

      Эрдоган усомнился в эффективности мирных инициатив по Украине без участия России

      Психолог дала совет по поиску мотивации в жизни

      Россиянин неделю искал расчлененную им невесту вместе с волонтерами

      Кадыров потянул на себя внедорожник и попал на видео

      Призвавший в соцсетях уничтожить Крымский мост россиянин получил штраф

      Суровикин сел в самолет и пожелал всем удачи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше