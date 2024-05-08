Домохозяек призвали не наливать в стиральную машину лимонную кислоту

Эксперты призвали не бороться с жесткостью воды с помощью лимонной кислоты

Домохозяйкам не следует прислушиваться к народному совету добавлять в барабан стиральной машины лимонную кислоту для того, чтобы бороться с жесткостью воды. Об этом предостерегли эксперты «МОС СМИ».

Для борьбы с жесткостью специалисты посоветовали приобретать специальные умягчители. Если же часто добавлять в стиральную машину лимонную кислоту, в скором времени это может привести к поломке техники.

Сначала из-за кислоты начнет разрушаться поверхность внутренних деталей стиральной машины на глубину примерно до одного миллиметра. Затем начнут растрескиваться перегруженные части машины, при этом работать она все еще будет.

На следующем на поверхности барабана появятся трещины. Обычно на этом этапе уже требуется ремонт, однако специалисты выделяют и еще один этап, когда металл разрушается от одного прикосновения.

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