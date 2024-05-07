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14:30, 7 мая 2024Экономика

Домохозяйкам посоветовали класть зубную пасту в унитаз

Эксперты призвали класть зубную пасту в бачок унитаза для приятного запаха

Фото: PHILIPPE MONTIGNY / Shutterstock / Fotodom

Зубную пасту в бачок унитаза следует класть для приятного запаха. Таким советом с домохозяйками поделились эксперты «БелНовостей».

Эксперты посоветовали выбрать мятную пасту. Также домохозяйке понадобится толстая иголка, булавка или канцелярская кнопка. Следует проделать отверстия по всей поверхности тюбика. Далее нужно надавить на тюбик, чтобы на поверхности оказалось немного зубной пасты, и поместить его в сливной бачок унитаза.

Ранее домохозяйкам рассказали, как правильно почистить ламинат. В первую очередь следует определить тип загрязнения. Если на пол пролилась жидкость, сначала нужно протереть пятно насухо мягкой тряпкой, а затем — протереть тканью, смоченной в теплой воде или специальном средстве для чистки. Для удаления жирных пятен подойдет раствор мыла и средства для чистки ламината.

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      Мария Черкасова
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