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18:47, 16 мая 2024Экономика

Большинство билетов на Дягилевский фестиваль раскупили за час

«Яндекс Афиша» оптимизировала продажи билетов на Дягилевский фестиваль

Фото: Марина Дмитриева

Предпродажи на летний Дягилевский фестиваль, который пройдет в Перми с 20 по 29 июня, стартовали 16 мая. «Яндекс Афиша» уже три года является стратегическим партнером фестиваля. Сервис инвестирует в развитие проекта и выступает эксклюзивным билетным оператором.

«День старта продаж билетов на Дягилевский фестиваль — наверное, самый нервный день в году и для поклонников, и для сотрудников. Раньше, чтобы выбрать лучшие места, зрители ночами стояли в очередях в кассы. Продажи онлайн из-за ажиотажного спроса и повышенного интереса со стороны перекупщиков сопровождались зависанием системы или даже падением сайта. Долгосрочное партнерство с "Яндекс Афишей", внимание коллег к потребностям зрителей и особенностям продаж на такие масштабные события, как Дягилевский фестиваль, позволило учесть все прежние сложности и сделать процесс покупки билетов комфортным. Сейчас мы добились стабильной работы системы и равного доступа к билетам для всех зрителей», — отмечает директор Дягилевского фестиваля Анна Касимова.

Основной целью партнерства является развитие фестиваля и популяризация классической музыки и танца в их современном прочтении. За три года сотрудничества «Яндекс Афиша» адаптировала и расширила инфраструктурные мощности сервиса, чтобы они могли справляться с высоким наплывом покупателей.

Теперь сайт может выдерживать одновременный спрос нескольких тысяч пользователей в секунду. Кроме того, сервис глубоко изучил запросы аудитории фестиваля, ее портрет и привычки. Благодаря этому билеты на фестиваль теперь можно покупать быстро, удобно, избегая технических сложностей. Так, теперь на оформление заказа у пользователей уходит не более 10 минут, тогда как ранее на это они могли потратить до получаса и более.

«Нам, как лидирующему билетному сервису в России, важно поддерживать крупные культурные события. Дягилевский фестиваль — особенный фестиваль как для жителей Перми, так и для представителей других регионов страны. Благодаря техническим мощностям "Яндекса" нам важно обеспечить стабильные продажи для аудитории мероприятия, а также предложить особенные условия для подписчиков "Яндекс Плюса", которых уже больше 32 миллиона. По данным "Яндекс Афиши", 80 процентов билетов на фестиваль покупают уже на этапе (или вовремя) предпродажи в первые два-три дня и так каждый год. Мы рады, что приобщиться к столь важному событию смогут как можно больше людей», — говорит директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

По данным «Яндекс Афиши», более трети посетителей — жители Перми, 26 процентов гостей приезжают на фестиваль из Москвы, восемь процентов — из Санкт-Петербурга, еще 27 процентов приходится на другие регионы, включая Екатеринбург и Челябинск.

Летний фестиваль пройдет в Перми с 20 по 29 июня. В программе фестиваля — три оперные премьеры, симфонические и камерные концерты, драматические спектакли и междисциплинарные перформансы. Художественный руководитель фестиваля — Теодор Курентзис.

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      Григорий Шугаев
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