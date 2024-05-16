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06:58, 16 мая 2024Мир

В Европе заявили о попытке запугать лояльных к России граждан

Член WAP Димитриос Пателис: в Европе пытаются запугать лояльных к России граждан

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, заявил член «Всемирной антиимпериалистической платформы» (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис. Об этом пишет РИА Новости.

Он прибыл в Луганск для того, чтобы выразить поддержку Донбассу и в целом России. По словам профессора, некоторым лояльно настроенным к России гражданам и русскоговорящим поступают и прямые угрозы от переехавших в Европу украинских националистов.

«Нападают на русскоговорящих в магазинах в центре города», — добавил он. По данным специалиста, нарушители пытались саботировать его лекции, выступления.

Ранее ппресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Европа с учетом имеющегося опыта уже не смогут восстановить прежние отношения.

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      Марина Совина
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