В Европе заявили о попытке запугать лояльных к России граждан

Член WAP Димитриос Пателис: в Европе пытаются запугать лояльных к России граждан

В Европе пытаются запугать лояльных к России граждан, заявил член «Всемирной антиимпериалистической платформы» (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис. Об этом пишет РИА Новости.

Он прибыл в Луганск для того, чтобы выразить поддержку Донбассу и в целом России. По словам профессора, некоторым лояльно настроенным к России гражданам и русскоговорящим поступают и прямые угрозы от переехавших в Европу украинских националистов.

«Нападают на русскоговорящих в магазинах в центре города», — добавил он. По данным специалиста, нарушители пытались саботировать его лекции, выступления.

Ранее ппресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Европа с учетом имеющегося опыта уже не смогут восстановить прежние отношения.