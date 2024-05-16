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02:15, 16 мая 2024Мир

Французский генерал рассказал о переброске ВСУ сил к Харькову

Генерал Ришу: ВСУ вынуждены перебрасывать войска из-под Артемовска к Харькову

Фото: Diego Herrera / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перебрасывать войска из-под Авдеевки и Артемовска к Харькову, рассказал бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции отставной генерал Николя Ришу, передает телеканал LCI.

Он отметил, что наступление России в Харьковской области вынуждает украинское командование принимать решения о переброске военных. «Приходится отводить войска из горячих точек — из Артемовска и Авдеевки — и отправлять их на север. Это ослабляет южный фронт», — подчеркнул он.

По мнению генерала, переброска частей ВСУ из-под Часова Яра и Авдеевки соответствует стратегическому замыслу российского Генштаба. По мнению Ришу, российские военные хотят выманить резервы украинской армии и уничтожить их.

Ранее стало известно, что ВСУ могут перебросить около 60 тысяч военных с границ у Белоруссии под Харьков.

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      Марина Совина
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