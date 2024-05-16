Генерал Ришу: ВСУ вынуждены перебрасывать войска из-под Артемовска к Харькову

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перебрасывать войска из-под Авдеевки и Артемовска к Харькову, рассказал бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции отставной генерал Николя Ришу, передает телеканал LCI.

Он отметил, что наступление России в Харьковской области вынуждает украинское командование принимать решения о переброске военных. «Приходится отводить войска из горячих точек — из Артемовска и Авдеевки — и отправлять их на север. Это ослабляет южный фронт», — подчеркнул он.

По мнению генерала, переброска частей ВСУ из-под Часова Яра и Авдеевки соответствует стратегическому замыслу российского Генштаба. По мнению Ришу, российские военные хотят выманить резервы украинской армии и уничтожить их.

Ранее стало известно, что ВСУ могут перебросить около 60 тысяч военных с границ у Белоруссии под Харьков.