Герой России пошутил о своей награде на фоне подбитого танка и попал на видео

В Москве российский офицер отшутился на вопрос о награде и попал на видео

Участвовавший в специальной военной операции (СВО) офицер пошутил о полученной им награде и попал на видео. Ролик, снятый на Поклонной горе в Москве, опубликовало издание «Москва 24» в Telegram.

На кадрах мужской голос интересуется, за что военнослужащий получил звание Героя России. «За любовь к Родине», — отвечает тот. На дополнительный вопрос, кого он подбил, мужчина говорит, «что никого не подбивал. (...) На компьютере бумажки печатал» и улыбается. Позади него стоит военная машина на гусеничном шасси с нанесенным на борт флагом ФРГ, похожая на танк Leopard 2.

По информации издания, на видео запечатлен старший лейтенант Иван Жарский из Татарстана. Во время боя в Запорожской области он поразил две огневые точки противника, уничтожил семь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и танк Leopard 2 в модификации А6 — один из самых современных вариантов этой машины. Помимо этого, в том же бою Жарский уничтожил шесть БМП-2 и одну БМП Bradley производства США, за что был удостоен звания Героя России.

О том, представлен ли в экспозиции именно уничтоженный офицером танк, не сообщается.

1 мая выставка трофейной техники ВСУ открылась на Поклонной горе в Москве. Там представлены образцы военной техники, произведенной в США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других странах. В частности, в экспозицию вошли танки Abrams и Leopard 2.