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12:25, 16 мая 2024Россия

Голый мужчина напал на людей в центре российского города и поплатился

Ura.ru: голый мужчина напал на людей в центре Челябинска и поплатился

Кадр: ВКонтакте / Агентство чрезвычайных новостей Челябинск

Голый мужчина в центре Челябинска напал на людей и поплатился. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В ведомстве разъяснили, что горожане обратились в полицию и рассказали о неадекватном поведении гражданина. «Мужчина был задержан на улице Лесопарковой экипажем мотовзвода Госавтоинспекции и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение», — отметили в пресс-службе.

Личность россиянина устанавливается.

Ранее сообщалось, что жительницу Богатовского района Самарской области затравили за голую фотосессию на могиле возлюбленного на сельском кладбище.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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