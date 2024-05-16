Голый мужчина напал на людей в центре российского города и поплатился

Ura.ru: голый мужчина напал на людей в центре Челябинска и поплатился

Голый мужчина в центре Челябинска напал на людей и поплатился. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В ведомстве разъяснили, что горожане обратились в полицию и рассказали о неадекватном поведении гражданина. «Мужчина был задержан на улице Лесопарковой экипажем мотовзвода Госавтоинспекции и передан прибывшим врачам для помещения его в психоневрологическое медучреждение», — отметили в пресс-службе.

Личность россиянина устанавливается.

Ранее сообщалось, что жительницу Богатовского района Самарской области затравили за голую фотосессию на могиле возлюбленного на сельском кладбище.