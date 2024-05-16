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03:56, 16 мая 2024Мир

Херш заявил о негласном признании Нетаньяху провала Израиля в конфликте в Газе

Журналист Херш: Нетаньяху негласно признает провал Израиля в конфликте в Газе
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Американский журналист Сеймур Херш в своей колонке на интернет-портале Substack рассказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху негласно признает провал еврейского государства в конфликте в секторе Газа.

«Нетаньяху негласно признал провал войны», — отметил Херш.

Он уточнил, израильский политик отдал распоряжение построить стену, которая разделит север и юг анклава. Таким образом Нетаньяху хочет добиться ограничения контроля ХАМАС северной части Газы.

Херш привел слова израильского эксперта, по мнению которого единственным возможным способом урегулировать ситуацию в регионе является смена Нетаньяху и его «экстремистского правительства» на то, которое будет действовать прагматично.

Ранее стало известно, что ряд израильских генералов и членов военного кабинета недовольны тем, что премьер-министр страны не разработал план по управлению сектором Газа после завершения конфликта.

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      Марина Совина
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