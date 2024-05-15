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05:14, 15 мая 2024Мир

Нетаньяху возмутил израильских военных

NYT: генералы в Израиле недовольны Нетаньяху из-за отсутствия планов по Газе

Фото: Gil Cohen-Magen / Reuters

Ряд израильских генералов и членов военного кабинета недовольны тем, что премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху не разработал план по управлению сектором Газа после завершения конфликта. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

Отмечается, что военные руководители открыто возмущаются тем, что израильской армии приходится по несколько раз зачищать одни и те же территории от ХАМАС. Особое разочарование у них вызывает Нетаньяху, который который так и не разработал план управления Газой, а также не нашел альтернативы противоборствующему Тель-Авиву движению.

Ранее первый заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Белый дом не верит в возможность «полной победы» Израиля над палестинским радикальным движением ХАМАС.

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      Евгений Силаев
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