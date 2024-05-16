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15:52, 16 мая 2024Экономика

Известный российский актер назвал свой любимый город

Актер Сергей Горошко признался, что обожает Петербург

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер Сергей Горошко назвал Петербург своим любимым городом. Об этом артист, выросший в Москве, рассказал в интервью журналу «ОК!».

«Так получилось, что во время поступления в театральные институты в Москве нашей музыкальной группе предложили гонорар, чтобы мы выступили в Питере. И я влюбился в Питер», — поделился историей знакомства с городом актер. Звезда фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» отметил, что он не хотел учиться в столице и поэтому поступил в театральный вуз Петербурга. На протяжении года, вспоминал Горошко, он жил в общежитии, расположенном в 10 минутах ходьбы от Финского залива, и «был в абсолютной эйфории» от каждой секунды своей жизни. «Я обожаю Питер, это моя любовь. Когда я куда-то уезжаю, то скучаю по Питеру. У меня появляется ощущение дома, как только я выхожу из аэропорта Пулково. Вот эти первые полчаса, пока еду до дома: вдох, выдох, первая сигарета здесь — это мой Питер», — признался он.

Несмотря на это, в данный момент актер постоянно не проживает в Петербурге и лишь снимает там квартиру. Собственная недвижимость у него есть в подмосковном Долгопрудном. Артист добавил, что часто приезжает в Москву по работе и порой ему приходится по три-четыре раза в неделю ездить из одной столицы в другую.

Днем ранее детский писатель Андрей Усачев заявил, что считает Москву лучшим городом в мире.

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      Полина Кислицына
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