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08:19, 15 мая 2024Экономика

Известный писатель назвал лучший город в мире

Писатель Андрей Усачев назвал Москву лучшим городом в мире

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Известный детский писатель Андрей Усачев заявил, что считает Москву лучшим городом в мире. Своим мнением он поделился в интервью журналу «Москвич Mag».

Писатель ответил на вопрос, чем москвичи отличаются от жителей других городов. По мнению Усачева, у первых, в отличие от вторых, отсутствует «комплекс завоевателя». «Это как прирожденное дворянство: не нужно ничего доказывать, ты и так ее гражданин, гражданин лучшего в мире города. И самого динамичного города. Я бывал во многих мировых столицах — москвичи ходят быстрее всех, даже инвалиды!» — отметил он.

Писатель также похвалил жителей столицы за их милосердие. «Зря говорят: "Москва слезам не верит". Верит. Настоящим слезам. Москвичи умеют сочувствовать и готовы прийти на помощь. Вспомнить хотя бы последние печальные события в "Крокусе"», — заключил он.

Усачев признался, что ничего не хотел бы менять в Москве. Он назвал ее «изобильным, самодостаточным, удобным для жизни» городом, который в последнее время стремительно преображается в лучшую сторону.

Ранее стендап-комик Елизавета Варвара Аранова рассказала, что Москва для нее является лучшим городом в мире.

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      Полина Кислицына
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