Кипелов оценил творчество SHAMAN

Кипелов похвалил патриотические композиции SHAMAN

Экс-лидер группы «Ария», музыкант Валерий Кипелов оценил творчество певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Его слова приводит MK.RU.

Кипелов заявил, что его трогают патриотические композиции SHAMAN. «Не знаю, но, например, когда я услышал его песню "Встанем" — у меня подступили слезы», — вспомнил он.

Рок-музыкант отметил, что хорошую патриотическую музыку сложно сделать на заказ. По его мнению, стремление исполнять такие песни должно идти от души. В пример он привел творчество барда Владимира Высоцкого. «Многие даже ошибочно думали, что он был участником войны, хотя на самом деле он знал о ней по рассказам родственников, знакомых», — пояснил Кипелов.

Ранее певец Сосо Павлиашвили высказался об идее включить в школьную программу композиции SHAMAN.