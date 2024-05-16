Китайцы массово устремились в Россию

Путин: в 2023 году Россию посетили 477 тысяч китайских туристов

Туристы из КНР массово устремились в Россию, в частности, в 2023 году РФ посетили 477 тысяч китайцев. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин после церемонии подписания документов во время его государственного визита в азиатскую страну, передает ТАСС.

«Взаимно увеличиваются и туристические потоки, чему во многом способствует действующий в обеих странах взаимный безвизовый режим для тургрупп», — заявил президент.

Более того, глава государства отметил, что в прошлом году в Китае побывали 734 тысячи граждан России.

Ранее Китай запустил безвизовый режим для иностранцев, которые прибывают в страну в составе туристических групп на круизных лайнерах. С 15 мая туристы этого типа могут переходить границы в портах и оставаться в КНР без визы в течение 15 дней. Нововведение действует в таких городах, как Шанхай, Гуанчжоу, Санья, Тяньцзинь, Далянь, Ляньюньган, Вэньчжоу, Бэйхай.