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12:05, 16 мая 2024Силовые структуры

Заведено уголовное дело после осквернения кладбища в российском регионе

В Башкирии завели дело после осквернения кладбища, повреждены 10 памятников

Фото: PxHere

В Башкирии следователи завели уголовное дело после осквернения кладбища в Ишимбайском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском УМВД.

Дело возбудили по статье 244 УК РФ («Надругательство над местами захоронения»). Сейчас правоохранители ищут тех, кто это сделал.

15 мая жительница села Скворчиха обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила о повреждении памятников. Вандалы испортили два креста и 10 памятников.

Ранее 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам заключения жителя Хабаровска Ангела Николаева, поджегшего военкомат и осквернившего российский флаг.

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