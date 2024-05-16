Заведено уголовное дело после осквернения кладбища в российском регионе

В Башкирии завели дело после осквернения кладбища, повреждены 10 памятников

В Башкирии следователи завели уголовное дело после осквернения кладбища в Ишимбайском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском УМВД.

Дело возбудили по статье 244 УК РФ («Надругательство над местами захоронения»). Сейчас правоохранители ищут тех, кто это сделал.

15 мая жительница села Скворчиха обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила о повреждении памятников. Вандалы испортили два креста и 10 памятников.

Ранее 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам заключения жителя Хабаровска Ангела Николаева, поджегшего военкомат и осквернившего российский флаг.