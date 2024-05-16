Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:17, 16 мая 2024Интернет и СМИ

Компанию Первого канала оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Компанию «Первый канал. Всемирная сеть» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Компанию «Первый канал. Всемирная сеть» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Как указывается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, размер штрафа составил один миллион рублей.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы АО "Первый канал. Всемирная Сеть" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере миллион рублей», — сказано в сообщении.

Указанная статья Кодекса об административных правонарушениях запрещает распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения или способствующей появлению желания сменить пол.

Протокол на компанию был составлен еще в марте 2024 года. Тогда высказывалось предположение, что это связано с отсутствием маркировки «18+» на фильмах, в которых демонстрировались гомосексуальные отношения.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска разбомбили штаб ВСУ в Харьковской области

      Французского баскетболиста отстранили от Олимпиады за выступление в России

      Россиянин заставил мужчину извиняться на камеру перед экс-любовницей и попался

      Россиянам раскрыли дешевые направления для пляжного отдыха

      Премьеру Польши начали поступать угрозы после покушения на Фицо

      Спасшая сестру из пасти крокодила женщина получит медаль от Карла III

      Зеленский рассказал премьеру Польши о поездке в Харьков

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта зенитной бригады ВСУ

      В Эстонии допустили отправку войск на Украину

      В России ответили на слова Зеленского о вине всего мира в ситуации в Харькове

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше