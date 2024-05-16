Компанию Первого канала оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Компанию «Первый канал. Всемирная сеть» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Компанию «Первый канал. Всемирная сеть» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Как указывается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, размер штрафа составил один миллион рублей.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы АО "Первый канал. Всемирная Сеть" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере миллион рублей», — сказано в сообщении.

Указанная статья Кодекса об административных правонарушениях запрещает распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения или способствующей появлению желания сменить пол.

Протокол на компанию был составлен еще в марте 2024 года. Тогда высказывалось предположение, что это связано с отсутствием маркировки «18+» на фильмах, в которых демонстрировались гомосексуальные отношения.