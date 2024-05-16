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02:41, 16 мая 2024Россия

Стали известны дата и место прощания с Максимом Кононенко

«Вести FM+»: прощание с Максимом Кононенко состоится 17 мая в Троицке
Максим Кононенко

Максим Кононенко. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Прощание с российским журналистом и политическим обозревателем Максимом Кононенко состоится 17 мая в городе Троицке, говорится в Telegram-канале «Вести FM+».

«Прощание с нашим коллегой, замечательным журналистом Максимом Кононенко состоится 17 мая, в 12 часов дня в Троицке, в храме Живоначальной Троицы», — указала радиостанция дату и место прощания. Журналиста похоронят на кладбище Губцево.

О том, что Кононенко ушел из жизни, стало известно 14 мая.

Глеб Кононенко, сын Максима Кононенко, написал письмо после смерти отца, в котором рассказал о его иронии и способности сделать смешным что угодно. Сын окрестил своего отца «человеком-мемом» в хорошем смысле слова.

Максим Кононенко получил известность как создатель двух культовых проектов — «ИдиотЪ» и «Владимир Владимирович tm», где публиковал политические анекдоты и истории, впоследствии превращавшиеся в народные байки.

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      Марина Совина
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