Умер известный журналист Максим Кононенко. Он был легендой Рунета и одним из первых блогеров. Каким его запомнят?

Mash: причиной смерти журналиста Максима Кононенко стало внутреннее кровотечение

В возрасте 53 лет лет умер известный российский журналист и политический обозреватель Максим Кононенко. Об этом сообщила его жена.

Как пишет Mash, по предварительным данным, Кононенко умер в результате сильного кровотечения из-за расширения вен пищевода. По данным проекта, вечером 13 мая журналисту стало плохо. Он жаловался на острые боли в животе, а затем пожелтел. Сын Кононенко вызвал скорую, мужчину довезли до больницы, но спасти его не смогли.

Чем был известен Кононенко?

Максим Кононенко был известен в начале 2000-х годов как создатель двух культовых проектов — «ИдиотЪ» и «Владимир Владимирович tm». Там Кононенко публиковал различные политические анекдоты и истории, некоторые из которых потом превращались в народные байки. Некоторые истории были правдоподобными, а некоторые — иронически-фантастическими. Например, тогдашнего спикера спикера Госдумы Бориса Грызлова он представил как андроида с пластиковым лицом и синтетическими усами.

Над сайтом он работал с 2002 по 2014 годы, а в 2005 году собранные им истории решили издать в качестве книги. За предисловием к ней обратились к президенту России Владимиру Путину. Однако из Кремля пришел вежливый отказ: «Ваше обращение на имя президента Российской Федерации получено. Информация принята к сведению. Всего вам доброго!»

Максим Кононенко Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В только что нарождавшемся интернет-пространстве России Кононенко был известен как Mr. Parker. Считается, что этот псевдоним журналист взял в честь знаменитой фирмы, производящей ручки. Его первый сайт «Сумасшедший дом Мистера Паркера», находившийся по адресу parker.steepler.ru и запущенный в 1995 году, отсылал еще и к другой компании — Steepler. Там Кононенко работал в отделе программирования.

Один из ярких моментов из биографии Кононенко связан с историей помощи мальчику Дмитрию Рогачеву, больному лейкозом

Он посоветовал отправить Путину письмо с историей ребенка. В результате президент посетил больницу, где находился мальчик. Ребенку подарили игрушку и открытку.

Карьеру журналиста Кононенко начинал как музыкальный обозреватель. Широкая известность пришла к нему после того, как он в 2003 году опубликовал как Mr. Parker на сайте «Дни.ру» критическую статью про музыканта Игоря Талькова. Журналист раскритиковал и его взгляды, и его творчество, назвав Талькова «певцом необразованного быдла».

Кононенко не раз публиковал довольно эпатажные высказывания. К примеру, в 2008 году его заблокировал «Живой журнал» за утверждения, что Великобританию нужно разбомбить. Кроме того, его блокировали за поддержку догхантеров и публикацию материала о том, как убивать собак.

Журналист также получал обвинения в отрицании Холокоста

В разные годы Кононенко был главным редактором портала «Дни.Ру», шеф-редактором газеты «Re:Акция», колумнистом газеты «Взгляд.ру» и изданий «Известия», РИА Новости, Russia Today, «Газеты.Ru». Также был одним из ведущих программы «Реальная политика» с Глебом Павловским на НТВ, ведущим на радио на радио «Вести FM».

Биография Кононенко

Кононенко родился в 1971 году в городе Апатиты Мурманской области. Учился в Российском технологическом университете и в Литературном институте имени Горького. Работал программистом в нескольких компаниях, затем ушел в журналистику.

В 2005 году баллотировался в Мосгордуму, в 2007 году — в Госдуму.

В 2002 году Кононенко участвовал в деле простив писателя Владимира Сорокина, которого тогда обвиняли в порнографии. В сотрудничестве с проектом «Идущие вместе» он призывал россиян обменивать книги Сорокина на более цензурные издания.

В последние годы Кононенко сконцентрировался на политических темах. Он критиковал оппозицию, был постоянны автором Telegram-канала «Специально для RT». Последний пост от его имени вышел в ноябре 2023 года.