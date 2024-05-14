Умер журналист Максим Кононенко

RT: журналист Максим Кононенко умер в возрасте 53 лет

Журналист и политический обозреватель Максим Кононенко скончался в возрасте 53 лет. Об этом RT сообщила супруга мужчины.

«Многие знали его как мистера Паркера из "Живого журнала". Также он был постоянным автором канала "Специально для RT"», — сказано в сообщении.

Источник телеканала РЕН ТВ уточнил, что мужчине стало плохо в его квартире. Кононенко госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

Кононенко родился 13 марта 1971 в Апатитах, Мурманская область. Был соведущим телепрограммы «Реальная политика» Глеба Павловского на НТВ, также вел рубрику «Реплика» на радио «Вести FM». Сотрудничал с газетой «Известия» и агентством «РИА Новости».